بازارچهها و مراکز خرید مهاباد در روزهای پاییزی با حضور گسترده گردشگران و خریداران، حال و هوای پرجنبوجوشی به خود گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در دل روزهای خنک و رنگارنگ پاییز، مهاباد با حال و هوای خاص خود میزبان خیل عظیمی از مسافران و خریداران است. در هیجدهمین روز مهر ماه، بازارچهها و مراکز خرید این شهر پرجنب و جوش شاهد حضور مردم و گردشگران بود که برای خرید یا گشت و گذار به این منطقه آمده بودند.
بازاریان مهاباد با مشتریمداری و رعایت انصاف، نقش مهمی در جذب گردشگران و رونق بازارچهها ایفا کردهاند.
مهاباد که به عنوان نگین گردشگری آذربایجان غربی و مرکز تلاقی سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان شناخته میشود، سالهاست مقصدی محبوب برای مسافرانی است که علاوه بر خرید، به دنبال گذران تعطیلات و تجربه فرهنگی غنی این منطقه هستند.
رونق و جنب و جوش بازارچههای مهاباد نشانه زنده بودن فرهنگی است که در آن تلاش، امید و همکاری موج میزند و این شهر را به یکی از قطبهای مهم گردشگری و تجارت منطقه تبدیل کرده است.