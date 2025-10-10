

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تصمیم گرفت نفرات حاضر در ترکیب زیر را برای شروع بازی دوستانه امشب مقابل روسیه انتخاب کند:

علیرضا بیرانوند، رامین رضائیان، شجاع خلیل‌زاده، حسین ابرقویی، علی نعمتی، سعید عزت‌الهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی

دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه از ساعت ۲۰:۳۰ امشب جمعه در ورزشگاه ولگوگراد برگزار می‌شود.