ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای بازی تدارکاتی امشب با روسیه مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تصمیم گرفت نفرات حاضر در ترکیب زیر را برای شروع بازی دوستانه امشب مقابل روسیه انتخاب کند:
علیرضا بیرانوند، رامین رضائیان، شجاع خلیلزاده، حسین ابرقویی، علی نعمتی، سعید عزتالهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسینزاده و مهدی طارمی
دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال ایران و روسیه از ساعت ۲۰:۳۰ امشب جمعه در ورزشگاه ولگوگراد برگزار میشود.