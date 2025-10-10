دادستان عمومی و انقلاب شوشتر گفت: با ورود دستگاه قضایی به موضوع کشت غیر مجاز در بخشی از اراضی ملی این شهرستان، ۴۰ هکتار از این اراضی به بیت المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امین ملکشاهی اظهار کرد: با اعلام گزارش منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبنی بر انجام کشت غیرمجاز در بخشی از اراضی ملی واقع در محدوده روستای نی سیاه، در راستای حفظ حقوق بیت المال با صدور دستور قضایی به ضابطین قضایی و با حضور معاون داستان ضمن تخریب کشت صورت گرفته ۴۰ هکتار از اراضی ملی به وضعیت سابق بازگشت.

وی با بیان اینکه افزایش آگاهی‌های عمومی و مشارکت مردم در صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی ضروری است، افزود: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تخلفات و جرایم تخریب و تصرف اراضی ملی در اولویت دستگاه قضایی شهرستان قرار دارد.

ملکشاهی بیان داشت: دستگاه قضایی ضمن اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در صورت دریافت گزارش با هرگونه تخریب، تصرف و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی بدون هیچ‌گونه تسامح و گذشتی با متخلفان مطابق با قانون برخورد می‌کند.