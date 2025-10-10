

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار دوستانه خود به مصاف جوانان پارسیان تهران، از تیم‌های لیگ برتری این استان رفت.

در این مسابقه که در ۳ زمان ۳۵ دقیقه‌ای برگزار شد، شاگردان ارمغان احمدی با ارائه یک نمایش روان موفق شدند حریف خود را با نتیجه ۶ بر صفر شکست بدهند.

ماهان بهشتی، امیرمحمد افراسیابی، محمد قاسمی، طا‌ها محمد ی‌فر و امیرعلی خادمی برای نوجوانان موفق به گلزنی شدند.

اردوی تیم فوتبال نوجوانان ایران در مرکز ملی فوتبال تا ۲۲ مهر جریان دارد.