عملیات اجرایی ساخت مزرعه خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات در سلماس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مزرعه بزرگ خورشیدی سلماس با ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات و با سرمایهگذاری بیش از ۹۰ میلیارد تومان امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ زنی شد.
فرماندار سلماس اظهار داشت: با راهاندازی این مزرعه خورشیدی، بیش از ۳۰ درصد ناترازی برق شهرستان سلماس برطرف میشود و بخشی از نیاز صنعتی و خانگی منطقه از طریق انرژی پاک تأمین خواهد شد.
علایی افزود: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از اولویتهای توسعه پایدار در سلماس است و اجرای چنین طرحهایی علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق، موجب اشتغالزایی و حفظ محیطزیست میشود.
فرماندار سلماس در پایان تأکید کرد: برنامهریزی برای افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در روستاها و مناطق صنعتی شهرستان در دستور کار قرار دارد.