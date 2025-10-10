به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مزرعه بزرگ خورشیدی سلماس با ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات و با سرمایه‌گذاری بیش از ۹۰ میلیارد تومان امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ زنی شد.

فرماندار سلماس اظهار داشت: با راه‌اندازی این مزرعه خورشیدی، بیش از ۳۰ درصد ناترازی برق شهرستان سلماس برطرف می‌شود و بخشی از نیاز صنعتی و خانگی منطقه از طریق انرژی پاک تأمین خواهد شد.

علایی افزود: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از اولویت‌های توسعه پایدار در سلماس است و اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق، موجب اشتغال‌زایی و حفظ محیط‌زیست می‌شود.

فرماندار سلماس در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در روستا‌ها و مناطق صنعتی شهرستان در دستور کار قرار دارد.