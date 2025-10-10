پخش زنده
جشن انتشار یک میلیون نسخه شدن مجموعه کتابهای «قصه ما مثل شد» در باغ کتاب برگزار شد و این کتاب به باشگاه ادبیات کهن وارد شد.
مدیرعامل باغ کتاب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود:این اثر که به ضرب المثلهای فارسی میپردازد در حال بازآفرینی سنتها و ادبیات کهن ماست.
علی رمضانی افزود: این کتاب با زبانی ساده برای کودکان و نوجوانان نوشته شده و ظرفیت این را دارد که نسلهای مختلف آن را مطالعه کنند.
وی گفت:فضای ادبیات کهن به روحیه همدلی و هویت یابی کودکان و نوجوانان کمک میکند.
مدیرعامل باغ کتاب گفت: این کتابها دایره واژگان کودکان و نوجوانان را گسترش میدهد و به تقویت مهارتهای اجتماعی آنها منجر میشود.
مهدی میرکیانی نویسنده کتابهای قصه ما مثل شد است.
این مجموعه در انتشارات به نشر منتشر شده است.
محمد میرکیانی بیش از پنجاه سال قبل کار نگارش را از مطبوعات شروع کرد و تا کنون پانصد داستان از او در قالب کتاب یا در نشریات به چاپ رسیده است.