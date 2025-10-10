به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، احمد طهماسبی گفت: با تلاش‌های شبانه روزی مردم محلی، یگان حفاظت محیط زیست لالی و مسجدسلیمان و همچنین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی اندیکا، آتش سوزی گسترده در در پوشش مرتعی و گیاهی کوه دلا این شهرستان مهار شد و هم اکنون عملیات خنک سازی در حال انجام است.

وی در پایان از همکاری مردم، فرمانداری شهرستان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مذکور در مهار این آتش سوزی قدردانی کرد.

کو دلا در شهرستان اندیکا از روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه امسال دچار آتش سوزی شد.

اندیکا یکی از شهرستان‌های کوهستانی استان خوزستان به مرکزیت شهر قلعه خواجه است.

این شهرستان از شمال با شهرستان دزفول، از غرب با شهرستان لالی، از جنوب غربی تا جنوب با شهرستان مسجدسلیمان، از جنوب شرقی با شهرستان ایذه و از شمال شرقی با شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری همسایه است.