مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تاکید بر اینکه معماری و شهرسازی اسلامی باید علاوه بر کالبد فیزیکی از روح هنری و معنوی برخوردار باشد، گفت: امروز جامعه ما به بازخوانی نگاه دینی در ساخت‌وساز نیازمند است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در دیدار مسئولان دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن استان‌ها اظهار کرد: مباحث شهرسازی و ساختمان تنها به سازه و فیزیک محدود نمی‌شود، بلکه روح آن در هنر و معماری نهفته است و این بُعد معنوی در ساخت‌وسازهای امروز کشور کمتر دیده می‌شود.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی معماری اسلامی گفت: در گذشته روح دین در معماری جلوه داشت، اما امروز ابتکار و خلاقیت متناسب با ارزش‌های اسلامی کمرنگ شده است. لازم است در کنار پیشرفت‌های فنی و مهندسی، روح فرهنگی و الهی نیز در این عرصه احیا شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه طلاب و نخبگان معماری می‌توانند در این عرصه نقش‌آفرین باشند افزود: ستاد معماری و شهرسازی در حوزه‌های علمیه راه‌اندازی شده و طلابی که تحصیلات مهندسی یا دکترای معماری دارند در آن فعالیت می‌کنند تا الگوهای بومی و دینی در ساخت‌وسازها بازآفرینی شود.

آیت الله اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت معنویت، تهذیب و خودسازی در کار روحانیت و مسئولان، افزود: نخستین رسالت ما حفظ هویت اخلاقی و معنوی است؛ اگر این پایه از میان برود، هیچ خدمتی به ثمر نخواهد رسید.

وی افزود: تهذیب نباید فقط در عرصه فردی باقی بماند، بلکه باید در محیط‌های اجتماعی و مدیریتی نیز ظهور پیدا کند. روحانیت اگر این جوهره را از دست بدهد، از مسیر اصیل حوزه فاصله گرفته است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با قدردانی از تلاش بنیاد مسکن در مقاوم‌سازی و توسعه مسکن محرومان، مشارکت مردم در ساخت‌وسازها را اقدامی ارزشمند دانست و بیان داشت: باید راه را برای نقش‌آفرینی مردم در طرح‌های عمرانی گشود تا کارها مردمی‌تر، پویاتر و ماندگارتر شود.