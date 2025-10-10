پخش زنده
سینا ولیزاده به جمع چهار بازیکن برتر مسابقات آزاد هیبال به میزبانی کشور اردن راه یافت و نشان برنز خود را مسجل کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سینا ولیزاده ملیپوش ارزنده کشورمان، با عملکردی درخشان در رقابتهای آزاد هیبال اردن موفق شد با اقتدار به مرحله نیمهنهایی و جمع چهار بازیکن برتر این رقابتها راه پیدا کند و مدال برنز خود را قطعی سازد.
ولیزاده در نخستین دیدار خود با نتیجه ۷ بر ۲ برابر علی مقصود به پیروزی رسید و سپس با برد قاطع ۷ بر ۰ مقابل اسماعیل ابوالاصل از اردن، به مرحله بعد راه یافت. او در ادامه برابر عرفان داد از پاکستان ۷ بر ۳ مغلوب شد، اما با برتری ۶ بر ۴ مقابل هموطن خود محمدعلی پردل، جواز حضور در جمع ۱۶ بازیکن برتر مسابقات را کسب کرد.
در مرحله یکهشتم نهایی، ولیزاده با نتیجه ۷ بر ۳ برابر ساندیپ گولتی از هند به پیروزی رسید و به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرد. وی در این مرحله نیز با نمایشی مقتدرانه، ژین لو از چین را با حساب ۷ بر ۱ شکست داد و ضمن صعود به نیمهنهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.