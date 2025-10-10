پخش زنده
تیم ملی ایران در هفتمین دوره رقابتهای کشتی پهلوانی و در دو بخش انفرادی و تیمی ورزشهای زورخانهای قهرمان آسیاشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا (۲۰۲۵) از روز چهارشنبه در سالن الغدیر شهر ارومیه آغازشده بود و امروز جمعه به کار خود پایان خواهد داد.
تیم ملی کشتی پهلوانی ایران در پیکارهای قهرمانی آسیا با کسب ۴ طلا و یک نقره قهرمان شد و مصطفی نجفی با قهرمانی در وزن به اضافه ۹۰ کیلوگرم پهلوان قاره کهن شد.
پیکارهای کشتی پهلوانی باحضورپنج نماینده کشورمان در فینال برگزار شد و در فینال وزن به اضافه ۹۰ کیلوگرم مصطفی نجفی برابر حریف عراقی که با وزن کمتر مقابل حریف حاضر شده بود با ضربه فنی حریف خود را شکست داد و طلای قهرمانی آسیا را در این وزن به گردن آویخت. نماینده هند نیز در وزن ۷۰ کیلوگرم با شکست دادن رحمان رحیمپور طلا گرفت.
همچنین دررقابتهای مهارتهای فردی و در رشته تیمی زورخانهای ، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران توانست به عنوان قهرمانی دست یابد، عراق دوم شد وتیمهای افغانستان و تاجیکستان مشترکا به مقام سوم رسیدند.
در این رقابتها ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کرهجنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان حضور داشتند.