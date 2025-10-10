به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رحیم فلاح زاده بیان داشت: فاز نخست پروژه توسعه فیبر نوری مخابرات (ftth) در فاز ۷ مسکن مهر ماهشهر در راستای اجرای برنامه‌های شرکت مخابرات ایران در منطقه خوزستان و با هدف توسعه زیرساخت‌های شبکه و به منظور ارتقای کیفیت و ارائه خدمات نوین ارتباطات مخابراتی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: با تلاش نیرو‌های فنی و نظارت حوزه معاونت شبکه، اجرای شبکه نوری، نصب و راه‌اندازی تجهیزات انتقال، توسعه مراکز ارتباطی و انجام اتصال کاربران اولیه به بستر فیبر نوری انجام شد.

فلاح زاده اجرای موفق فاز نخست پروژه توسعه فیبر نوری ftth در شهرستان ماهشهر، گامی مؤثر در جهت افزایش پایداری شبکه و ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان و کسب و کارها، صنایع و اداری منطقه دانست و اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای فاز‌های بعدی این پروژه در دستور کار کارشناسان مخابرات منطقه خوزستان قرار داشته و عملیات اجرایی آن نیز در مناطق و دیگر فاز‌های مسکن مهر ماهشهر انجام خواهد شد.