به همت سازمان بسیج ادارات سپاه ثارالله استان، رزمایش جهادی و میز‌های خدمت در بخش محروم جبالبارز جنوبی عنبرآباد برگزار شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این رزمایش، گروه‌های جهادی با ارائه خدمات متنوع پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی، گیاه‌پزشکی و سایر خدمات مورد نیاز، رایگان به مردم محروم جبالبارز جنوبی عنبرآباد خدمت‌رسانی کردند.

سرهنگ عسکرپور، رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه ثارالله استان کرمان، هدف از برگزاری این رزمایش را لبیک به منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و کمک به قشرهای محروم جامعه اعلام کرد و افزود: بسیجیان در مسیر خدمت بی‌منت به مردم گام برمی‌دارند و در عمل روحیه جهادی همچنان زنده و پویاست.