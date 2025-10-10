پخش زنده
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با برگزاری سه دیدار در شهرهای بندرعباس، اصفهان و شازند پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج روز نخست هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشور به این شرح است:
پالایش نفت بندرعباس ۲ - ۵ بهشتی سازه گرگان
پالایش نفت اصفهان ۲ - یک شهرداری ساوه
پالایشگاه امام خمینی شازند ۳ - ۳ فولاد زرند ایرانیان
برنامه روز دوم هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشور - شنبه ۱۹ مهر:
عرشیا شهرقدس - گیتی پسند ساعت ۱۶:۰۰
فوتسال مس سونگون - پردیس قزوین ساعت ۱۶:۰۰
سن ایچ ساوه - فولاد هرمزگان ساعت ۱۶:۰۰
گهر زمین سیرجان - جوادالائمه شهرکرد ساعت ۱۶:۰۰
در جدول گیتی پسند با ۳۰ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای مس سونگون با ۲۵ و فولاد زرند ایرانیان با ۲۰ امتیاز دوم و سوم هستند.