هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با برگزاری سه دیدار در شهر‌های بندرعباس، اصفهان و شازند پیگیری شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج روز نخست هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشور به این شرح است:

پالایش نفت بندرعباس ۲ - ۵ بهشتی سازه گرگان

پالایش نفت اصفهان ۲ - یک شهرداری ساوه

پالایشگاه امام خمینی شازند ۳ - ۳ فولاد زرند ایرانیان

برنامه روز دوم هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشور - شنبه ۱۹ مهر:

عرشیا شهرقدس - گیتی پسند ساعت ۱۶:۰۰

فوتسال مس سونگون - پردیس قزوین ساعت ۱۶:۰۰

سن ایچ ساوه - فولاد هرمزگان ساعت ۱۶:۰۰

گهر زمین سیرجان - جوادالائمه شهرکرد ساعت ۱۶:۰۰



در جدول گیتی پسند با ۳۰ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های مس سونگون با ۲۵ و فولاد زرند ایرانیان با ۲۰ امتیاز دوم و سوم هستند.