مرحوم جلیل وند رضایی معروف به سهام الدوله، بیش از ۷۰ سال پیش، ثلث اموال خود را وقف درمان بیماران در قم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام سید نورالدین صمدانی، رئیس اوقاف شهرستان قم با اشاره به وقفنامه مرحوم جلیل وند رضایی که در سال ۱۳۴۷ ثبت شده است گفت: این مرحوم در زمان حیات خود مرکز درمانی با عنوان سهامیه را در قم، که اکنون در میدان روح الله واقع است احداث کرده و پس از آن درآمد حاصل از ثلث اموال خود را وقف درمان بیماران در قم می‌کند.

در حال حاضر برکات حاصل از این وقف ماندگار در طرح‌های رایگان پزشکی با عنوان طرح توزیع دارو و ویزیت رایگان بیماران در قم در حال انجام است.

مرحوم جلیل وند رضایی معروف به سهام الدوله، بیش از ۷۰ سال پیش، ثلث اموال خود را وقف درمان بیماران در قم کرد که به واسطه فرزندانش این مسیر تا کنون ادامه یافته است.