ونزوئلا خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت شد

دولت نیکلاس مادورو با ارسال نامه‌ای رسمی به ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل، خواستار تشکیل جلسه‌ای «فوری» برای رسیدگی به تهدیدهای ایالات متحده شد.