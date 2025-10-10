به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، از کاراکاس دولت نیکلاس مادورو با ارسال نامهای رسمی به ریاست دورهای شورای امنیت سازمان ملل، خواستار تشکیل جلسهای «فوری» برای رسیدگی به تهدیدهای ایالات متحده شد. کاراکاس بر اساس «اطلاعات اثباتشده»، معتقد است حمله مسلحانه آمریکا علیه ونزوئلا ممکن است «خیلی زود» رخ دهد.
در بحبوحه تشدید تنشها در دریای کارائیب، دولت ونزوئلا با اعلام وضعیت هشدار، رسماً از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرد تا در صورت وقوع «حمله مسلحانه» از سوی ایالات متحده، جلسهای فوری تشکیل دهد. این درخواست در نامهای به واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه که در حال حاضر ریاست دورهای این شورا را بر عهده دارد، ارسال شده است.
دولت بولیواری در این نامه که توسط ایوان خیل، وزیر امور خارجه، منتشر شد، هشدار داد: این نامه بر اساس اطلاعات اثباتشده، معقول و عینی تأیید میکند که حمله مسلحانه ایالات متحده آمریکا علیه ونزوئلا میتواند خیلی زود رخ دهد. کاراکاس از شورای امنیت خواسته است تا «وجود تهدیدی برای صلح» را رسماً تأیید کرده و «توصیههایی برای توقف برنامههای تجاوزکارانه مداوم ایالات متحده» صادر کند.
این اقدام دیپلماتیک در پی افزایش تنشهایی صورت میگیرد که از هشت هفته پیش و با استقرار گسترده نیروهای دریایی آمریکا در دریای کارائیب به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر آغاز شده است. دولت ترامپ، ونزوئلا را هدف اصلی این عملیات نظامی معرفی کرده و نیکلاس مادورو را به رهبری یک کارتل مواد مخدر متهم میکند؛ اتهامی که کاراکاس همواره آن را رد کرده و آن را بهانهای برای «تغییر رژیم» خوانده است.
در این نامه به سه «اظهارنظر خطرناک» از سوی دونالد ترامپ اشاره شده که زنگ خطر را در کاراکاس به صدا درآورده است:
1- سخنرانی ۲۲ سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل که ونزوئلا آن را ابراز تمایل برای استفاده از قدرت نظامی جهت حذف رئیسجمهور مادورو تفسیر کرده است.
2- اعلامیه ۳ اکتبر به کنگره آمریکا مبنی بر اینکه ایالات متحده درگیر یک «درگیری مسلحانه غیربینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر است.
3- اظهارات ۴ اکتبر که در آن ترامپ بر لزوم «آغاز جستجوی زمینی برای یافتن قاچاقچیان» تأکید کرد و از نظر ونزوئلا، این به معنای «نقض قریبالوقوع» حاکمیت ملی این کشور است.
دولت ونزوئلا هشدار داده است که «این تجاوز قریبالوقوع علیه کشور ما پیامدهای گستردهای برای صلح، ثبات و امنیت کل منطقه آمریکای لاتین و کارائیب خواهد داشت.» این درخواست در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز مادورو از دبیرکل سازمان ملل خواسته بود برای کاهش خصومتها میانجیگری کند و همزمان، با برگزاری رزمایشهای نظامی و فراخوان ثبتنام گسترده شهروندان در نیروهای شبهنظامی، سطح آمادگی دفاعی کشور را افزایش داده است.