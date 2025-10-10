تیم دو نفره MMA مهاباد در رقابت‌های المپیاد استان آذربایجان غربی با کسب مدال‌های طلا و نقره موفق شد سهمیه حضور در مسابقات کشوری را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، تیم دو نفره شهرستان مهاباد به مربیگری سید سهراب هاشمی، در رقابت‌های المپیاد ورزش‌های رزمی (MMA) استان آذربایجان‌غربی که به میزبانی ارومیه برگزار شد، شرکت کرد و موفق به کسب دو مدال ارزشمند شد.

در این رقابت‌ها، طا‌ها محمد بزانه با عملکردی درخشان مدال طلای مسابقات را از آن خود کرد و آرتین ایزدپناه نیز به مدال نقره دست یافت.

بر اساس اعلام روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان مهاباد، نفرات اول این رقابت‌ها به مرحله کشوری المپیاد MMA اعزام خواهند شد؛ به این ترتیب طا‌ها محمد بزانه به عنوان نماینده مهاباد، سهمیه حضور در مسابقات کشوری را کسب کرد.