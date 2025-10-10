در پی اجرای طرح مقابله با زنده‌گیری پرندگان شکاری در فصل «کواخی»، یگان حفاظت محیط‌زیست هرمزگان با چند عملیات هماهنگ در غرب استان، شش متخلف حرفه‌ای را دستگیر و ده‌ها پرنده را از اسارت آزاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این عملیات‌ها در ارتفاعات صعب‌العبور کوه‌های نیرم در شهرستان پارسیان و در نوار ساحلی بندر مقام تا چیروئیه بندرلنگه اجرا شد. در این اقدامات، ۷ بهله دلیجه و ۲۸ قطعه قمری از دام متخلفان آزاد و ۳۵ تور زنده‌گیری و ۱۲ کوخه (پناهگاه زنده‌گیری) شناسایی و تخریب شد.

براساس اعلام یگان حفاظت محیط‌زیست، متخلفان با تصور دورافتادگی و امنیت منطقه در حال زنده‌گیری پرندگان شکاری بودند که با حضور به‌موقع و هوشمندانه نیرو‌های یگان، فعالیت آنان متوقف و منطقه برای اقدامات غیرقانونی ناامن شد.

اداره‌کل محیط‌زیست هرمزگان تأکید کرد:طرح‌های نظارتی و عملیاتی مقابله با زنده‌گیری پرندگان در فصل کواخی با جدیت ادامه دارد و هرگونه فعالیت غیرمجاز با واکنش سریع و قاطع محیط‌بانان روبه‌رو خواهد شد.