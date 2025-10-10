ارائه آموزشهای ایمنی به بیش از ۷ هزار دانش آموز اهوازی
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از ارائه آموزشهای ایمنی به بیش از ۷ هزار دانش آموزان در این کلانشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، بابک ربیعی گفت: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ضمن اجرای طرح جامع پایش و ارزیابی ایمنی مدارس، با حضور در مراکز آموزشی سطح شهر، علاوه بر بررسی وضعیت ایمنی محیط، بیش از ۷ هزار دانشآموز را با آموزشهای شهروندی در حوزه ایمنی، پیشگیری از حریق و واکنش صحیح در شرایط اضطراری آشنا کردند.
وی افزود: در چارچوب برنامههای راهبردی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز و با هدف ارتقای سطح ایمنی فضاهای آموزشی، کارشناسان این سازمان از مدارس ابتدایی و متوسطه در مناطق مختلف شهر بازدید کرده و وضعیت سیستمهای برق، گاز، مسیرهای خروج اضطراری، تجهیزات اطفای حریق و نحوه استقرار امکانات ایمنی را مورد بررسی فنی قرار دادند.
ربیعی تصریح کرد: توسعه آموزشهای شهروندی در مدارس یکی از مؤثرترین روشها برای گسترش فرهنگ ایمنی در سطح جامعه است. کارشناسان ما طی این طرح، علاوه بر ارزیابی فنی زیرساختهای ایمنی مدارس، به آموزش عملی و تئوری دانشآموزان در زمینه رفتار ایمن، نحوه پیشگیری از حریق، راههای خروج اضطراری و تماس مؤثر با سامانه ۱۲۵ پرداختند.
سرپرست سازمان آتش نشانی اهواز افزود: آموزش شهروندی در مدارس، پایهگذار نگرش ایمن در نسل آینده است. دانشآموزان با فراگیری این مفاهیم، نقش سفیران ایمنی را در خانوادهها و محیطهای اجتماعی ایفا میکنند که این امر، تأثیر مستقیم در کاهش آمار حوادث شهری دارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برنامه بازدید و آموزش ایمنی در مدارس اهواز بهصورت مستمر در طول سال تحصیلی ادامه دارد و محور اصلی آن، توانمندسازی دانشآموزان بهعنوان شهروندان مسئول و آگاه در حوزه ایمنی است. سازمان آتشنشانی اهواز همچنان بر تقویت آموزشهای شهروندی و توسعه فرهنگ خودایمنی در میان اقشار مختلف جامعه تمرکز دارد.