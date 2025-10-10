به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، پس از تبدیل شدن به قطب تولید زعفران در استان، این بار توسعه باغات پسته و آغاز برداشت این محصول با ارزش و طلای سبز در روستای قلعه سرد دزپارت، این شهرستان را خاص‌ترین منطقه خوزستان کرده است.

وحید کیانی یکی از کشاورزان فعال در زمینه پرورش و تولید پسته در این رابطه می‌گوید: از حدود ۶ سال قبل به صورت خودجوش اقدام به کاشت درخت پسته با بذر پاینه بادامی رزند و پیوند نوع کله قوچی کردم و تلاش‌ها نتیجه داد و برداشت محصول درحال انجام است.

وی افزود: از هر درخت پسته حدود ۲۰ کیلوگرم پسته برداشت می‌شود.

این کشاورز توانسته با کاشت پسته در روستای قلعه سرد دزپارت، علاوه بر درآمدزایی برای خود و خانواده، برای تعداد از اهالی این منطقه اشتغالزایی کند.