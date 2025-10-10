

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دوستانه تیم فوتبال ایران برابر روسیه در ورزشگاه ولگوگراد آرنا از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شد و این بازی با تساوی یک - یک در جریان است.



تیم ملی روسیه

ماتوی سافونوف، گئورگی واهانیا، ایلیا ملیوخین، ایگور اوسپنکو، دنیل سیلیانوف، دمیتری باتراکوف، دانیل گلبوف، آنتون میرانچوک، ولادیسلاو گلوشنکوف، زالیمخان باکائف و ایوان ووروبیف

سرمربی: والری کارپین

تیم ملی ایران

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، حسین ابرقویی، رامین رضائیان، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی

سرمربی: امیر قلعه‌نویی

لحظات حساس:

دقیقه ۵: دریبل نورافکن با ارسال تیز او همراه شد، اما ضربه سر ابرقویی توسط مدافعان روسیه به کرنر فرستاده شد.

دقیقه ۷: پرتاب بلند علی نعمتی با دفع ناقص مدافعین روسیه روی تیر دو به حسین زاده رسید، اما ضربه او در چارچوب نبود.

دقیقه ۲۲ بازیکن روسیه با استفاده از فضای میان مدافعان ایران توپ را به مهاجم خود رساند و دیمیتری وروبیوف را در موقعیت تک به تک قرار داد و در نهایت با یک ضربه چیپ دروازه ایران باز شد.

دقیقه ۲۶: فرصت خطرناک برای روسیه که بیرانوند با خروج بد خود جا ماند و شجاع خلیل. زاده از روی خط دروازه را نجات داد.

دقیقه ۳۴: موقعیت خطرناک برای ایران با فرصت طارمی روی ضدحمله که ضربه آخر او در اختیار کلر روسیه قرار گرفت.

دقیقه ۴۳: شوت سنگین و روی پای گلبوف از پشت محوطه، نفسگیر از بالای دروازه بیرانوند بیرون رفت.

دقیقه ۴۵: ارسال بلند عزت اللهی با مشت دروازه‌بان روسیه همراه شد.

دقیقه ۴۸:: تیم ملی روی یک کار ترکیبی زیبا به گل تساوی رسید. سامان قدوس توپ را به سمت راست برای رامین رضاییان آورد و رامین با یک پاس عمقی زیبا سامان قدوس را راه انداخت و سامان با یک پاس فوق‌العاده موقعیتی عالی در دهانه دروازه برای حسین‌زاده ساخت تا این بازیکن جوان با فرصت طلبی کار را به تساوی بکشاند.