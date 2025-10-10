مبینا فلاح، کماندار برجسته و نماینده استان یزد در عرصه بین‌المللی، امروز با بازگشت به میهن مورد استقبال گرم مسئولان ورزشی و مردم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، مبینا فلاح، کماندار برجسته، بانوی المپیکی و نماینده استان یزد در عرصه بین‌المللی، امروز با بازگشت به میهن مورد استقبال گرم مسئولان ورزشی و مردم قرار گرفت.

در این مراسم که با حضور مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان، روسای هیات‌های ورزشی و جمعی از پیشکسوتان برگزار شد، دستاورد‌های درخشان این تیرانداز جوان تقدیر به عمل آمد.

مبینا فلاح در رقابت‌های اخیر تیراندازی با کمان که در کشور ارمنستان برگزار شد، با نمایشی خیره‌کننده موفق به کسب دو مدال نقره در بخش‌های میکس (ترکیبی) و تیمی شد و پرچم ایران را در عرصه بین‌الملل به اهتزاز درآورد.

این موفقیت، گام بلند دیگری برای کسب سهمیه و آمادگی هرچه بیشتر این ورزشکار برای حضور در میادین بزرگ جهانی محسوب می‌شود.