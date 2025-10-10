حجت الاسلام صلواتی گفت: رژیم اسرائیل و هم پیمانانش قابل اعتماد نیستند.

به گزراش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه لیکک در جمع نمازگزاران این شهر گفت: در تحلیل‌هایمان نسبت به حوادث منطقه بایستی نگاه قرآنی و الهی و بر اساس سیره نبوی و علوی نگاه کنیم و لذا بر این اساس می‌گوییم در این تقابل بین جبهه حق و باطن آن کسی که امروز پیروز میدان است جبهه مقاومت است و شکست خورده این نبرد رژیم غاصب صهیونیستی است.

حجت الاسلام اسماعیل صلواتی با بیان اینکه حماس توانست بقای خود را حفظ کند و اراده خود را بر دشمن صهیونیستی تحمیل کند افزود: اینکه امروز رژیم صهیونیستی در برابر کسانی به مذاکره می‌نشیند که دو سال دنبال نابودی آنها بود.

حجت الاسلام صلواتی با اشاره به اینکه امروز در سراسر دنیا و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی همان شعار انقلاب اسلامی یعنی زنده باد فلسطین را ندا می‌دهند اضافه کرد: این رژیم امروز هم در جهان منفور است هم در داخل با کاهش محبوبیت مواجه است هم ناکام و مطلق در همه میدان‌ها است.

وی با بیان اینکه صهیونیست‌ها در غزه ۷۰ هزار نفر را شهید کردند ۲۸۰ هزار خانه را نابود کردند و امروز می‌خواهند از این واقعه برای خودشان پیروزی بسازند ادامه داد: حقیقت این است که امروز نام فلسطین جهانی شده و این به برکت طوفان الاقصی و مجاهدات جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه و رزمندگان حماس است.

امام جمعه لیکک با بیان اینکه بازدارندگی اقتصادی به تنهایی امنیت آفرین و اقتدار آفرین نیست و به بازدارندگی نظامی هویتی و سیاسی وابسته است گفت: در عرصه نظامی موشک یک نمونه از این بازدارندگی است و همین قدرت موشکی در جنگ ۱۲ روزه عامل عقب نشینی دشمن شد.

صلواتی با اشاره به اینکه دشمن امروز به دنبال کاهش برد موشک‌های ایران است افزود: آنچه که بازدارندگی ایجاد می‌کند هویت و ایدئولوژیک است و این از نقاط قوت ایران است و در جنگ ۱۲ روزه وحدت ملی و انسجام ملی و حس وطن دوستی ایرانیان یک عامل بازدارنده بود و دشمن همین را هدف قرار داده است.

امام جمعه لیکک با اشاره به اینکه ایران برای تقویت بازدارندگی اقتصادی و تولید سرمایه‌گذاری کند گفت: لازمه این امر ایجاد منافع مشترک با شرکت‌های بین‌المللی و کشور‌های قدرتمند است.

حجت الاسلام صلواتی عضویت ایران در سازمان شانگهای و بریکس را یک فرصت دانست و افزود: با توجه به اینکه ۲۵ درصد اقتصاد جهان و ۴۰ درصد جمعیت جهان در اختیار این کشورهاست ایران باید رابطه‌اش را با کشور‌های مستقل مثل روسیه و چین و اعضای بریکس تقویت کند.

وی با بیان اینکه نباید امنیت ذهنیت جامعه را مخدوش کرد و نباید امید را از مردم بگیریم و در جهت و خط دشمن حرکت کنیم ،اضافه کرد: امروز کسانی که خودشان عامل نابسامانی وضعیت کشور هستند و با تصمیمات نادرست این همه گرفتاری برای ملت و نظام اسلامی درست کردند و باید پاسخگوی وضع موجود باشند.

صلواتی با اشاره به اینکه آیا جنگ می‌شود گفت: امروز روح و روان جامعه ایران درگیر جنگ است دشمن هم این را متوجه شده و عملیات روانی انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه آنچه که امروز نیاز جامعه ماست حفظ آرامش است افزود: شرایط امروز ما مثل ۸ سال دفاع مقدس نیست که مردم عازم جبهه شوند جنگ زمینی و میدانی نیست آنچه امروز متوجه همه ماهاست آمادگی نیرو‌های مسلح و امنیتی و حفظ آرامش جامعه و تداوم زندگی عادی است.