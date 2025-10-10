پخش زنده
امروز: -
دیدار دوستانه تیمهای ذوبآهن اصفهان و تیم ملی امید ایران با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا،مرکز اصفهان؛ دیدار تدارکاتی تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و تیم ملی امید ایران عصر جمعه ۱۸ مهر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد.
در این دیدار عباس فیروز در دقیقه ۶۷ برای تیم امید و ابوالفضل حسینیفر ۴+۹۰ برای ذوب آهن موفق به گلزنی شدند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون، علی طاهری، عضو هیات رئیسه فدراسیون و رئیس هیات اصفهان، محمدرضا ساکت، علیرضا احسانی، مدیرعامل ذوب آهن و اعضای هیات مدیره این باشگاه تماشاگر ویژه بازی بودند. در یک حرکت انساندوستانه و شایسته تقدیر، آرش قادری، مدافع بااخلاق تیم فوتبال ذوب آهن، زمینه آزادی ۷ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در استان مرکزی را فراهم کرد.
در همین راستا پیش از دیدار دوستانه تیم ملی امید ایران و تیم ذوب آهن اصفهان با پیشنهاد امیدرضا روانخواه سرمربی تیم امید کشورمان، از آرش قادری مدافع جوانمرد تیم ذوب آهن تجلیل شد.