تیم البرز در سی و دومین دوره مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور به میزبانی کیش، قهرمان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی در بخش مردان از دیروز به میزبانی کیش آغاز شد و امروز با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

در این رقابت‌ها تیم‌های البرز، فارس و تهران مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

شرکت کنندگان در این دوره رقابت‌ها در مواد مختلف دو بخش استخری و ساحلی با هم رقابت کردند.

مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی در بخش بانوان روز‌های ۲۰ و ۲۱ مهر برگزار می‌شوند.