بازگشت بیش از ۸۰۰ متر مربع اراضی ملی به بیت المال در ماهشهر
رئیس اداره راه و شهرسازی ماهشهر از رفع تصرف اراضی ملی در این شهرستان به مساحت ۸۰۰ متر مربع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، سلطانعلی محمدی با اشاره به یک مورد رفع تصرف فوری بیش از ۸۰۰ مترمربع از اراضی ملی در ماهشهر گفت: این متراژ رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان با درایت نیروهای یگان حفاظت اراضی انجام و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.
وی میگوید: ارزش این اراضی بیش از ۶۴ میلیارد ریال است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.
محمدی اظهار داشت: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی ماهشهر با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصتطلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیتالمال را کوتاه میکنند و همچنین به صورت مستمر و شبانهروزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار میدهد.
رئیس اداره راه و شهرسازی ماهشهر از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال قدردانی کرد و
از شهروندان خواست مشاهدات خود از موارد زمین خواری را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.