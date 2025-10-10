مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به فعالیت ۵۸ مرکز خدمات‌رسانی به کودکان معلول و بی‌سرپرست و بدسرپرست، گفت: هزار و ۷۰۰ کودک از مراکز خدمات‌رسان بهزیستی استان بهره مند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهران کریمیان در مراسم روز جهانی و هفته ملی کودک در مرکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گلشن آل طا‌ها در اهواز، اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی سازمان بهزیستی رسیدگی به کودکان است و یکی از گروه‌هایی که بهزیستی از آنها حمایت می‌کند، کودکان هستند. در حال حاضر در استان خوزستان بیش از ۵۸ مرکز ارائه خدمات به کودکان وجود دارد که تحت نظارت بهزیستی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: بیشتر این مراکز توسط مردم و نیکوکاران مدیریت می‌شوند و بهزیستی در کنار این عزیزان در حال ارائه خدمت است.

کریمیان با اشاره به اینکه حدود یک هزار و ۷۰۰ کودک از مراکز خدمات‌رسان بهزیستی خوزستان بهره‌مند می‌شوند، بیان داشت: ۴۳ مرکز از این تعداد، مخصوص کودکان معلول است و به کودکانی که خانواده‌ها به نوعی توان نگهداری آنها را ندارند، خدمات‌رسانی می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان ادامه داد: ۱۱ مرکز شبه‌خانواده هم در خوزستان فعال هستند؛ این مراکز با کمک نیکوکاران، شرایطی برای بچه‌ها فراهم می‌کند که مانند فضای خانواده خودشان باشد. تمام امکانات در این مرکز فراهم می‌شود و تلاش می‌شود که کودکان شرایط خوبی مشابه زندگی خانوادگی داشته باشند.

وی می‌گوید: در این مراکز، تیم‌های تخصصی مخصوص پرورش کودک شامل روانشناس، مددکار اجتماعی و مربیان دوره‌دیده‌ای که دوره‌های خاص کودکان را گذرانده‌اند، حضور دارند. این تیم‌ها کار پرورش، تربیت و نگهداری کودکان را انجام می‌دهند. تلاش مجموعه نیکوکاران و پرسنل این مراکز این است که این بچه‌ها در همه زمینه‌های زندگی، روانی، تحصیلی و اجتماعی به رشد و بلوغی که نیاز دارند، برسند.

کریمیان گفت: سه مرکز خدمات رسانی به کودکان خیابانی و یک مرکز شبانه‌روزی ویژه کودکان خیابانی و دو مرکز روزانه هم در حال فعالیت هستند. همچنین یک شیرخوارگاه ویژه نگهداری کودکان و نوزادان هم فعال است، اما با توجه به شرایط حساس شیرخوارگاه‌ها، این شیرخوارگاه کاملا دولتی است و واگذار نمی‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۹۰ کودک در ۱۱ مرکز شبه‌خانواده و ۳۵ کودک در شیرخوارگاه‌ها زندگی می‌کنند.

مهران کریمیان گفت: همه تلاش ما این است که این بچه‌ها در آغوش خانواده و در کنار خانواده باشند، زیرا عقیده داریم که بچه‌ها در کنار خانواده بهتر پرورش پیدا می‌کنند. در این راستا، در شش ماهه ابتدایی امسال، حدود ۸۴ کودک به خانواده‌های متقاضی واگذار شده‌اند.

وی بیان کرد: اگر مردم و نیکوکاران در کنار بهزیستی و دولت نباشند، بسیاری از کار‌ها ابتر می‌ماند و اصلا توان حرکت نداریم. بسیاری از کار‌های این مراکز توسط نیکوکاران انجام شده است و بهزیستی نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با تقدیر از راه‌اندازی مرکز شوق زندگی، گفت: با راه‌اندازی این مرکز کار‌های اداری، قضایی و حقوقی این کودکان زودتر انجام می‌شود. خوزستان جزو معدود استان‌هایی بوده که مرکز خاصی به اسم "مرکز شوق زندگی" را در دادگستری استان راه‌اندازی کرده است.

لزوم بهره‌مندی کودکان بی‌سرپرست از روش‌های نوین استعدادیابی

حمید سیلاوی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان هم در این مراسم اظهار کرد: اقدامات بهزیستی در استان به نحو احسن در حال انجام است. این کودکان، میهمانان امروز ما هستند که روزی با رسیدن به مرحله تشکیل خانواده، زندگی مستقل خود را آغاز خواهند کرد.

وی بیان کرد: آرزو می‌کنم روزی برسد که هیچ کودکی بی‌سرپرست یا بدسرپرست وجود نباشد، هر چند می‌دانیم این پدیده متاسفانه در همه جوامع وجود دارد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: باید شرایطی فراهم شود که این کودکان در محیطی بسته نباشند بلکه با جامعه در ارتباط باشند، همانند هر کودک دیگری که در کانون خانواده رشد می‌کند. این عزیزان حق دارند ارتباط معناداری با جامعه برقرار کنند و از مزایای اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: امکان برگزاری برنامه‌های نشاط‌بخش، گردش و حضور در فضا‌های عمومی باید برای این کودکان فراهم شود تا احساس نکنند در چارچوب خشک اداری هستند.

سیلاوی بیان کرد: این کودکان باید از روش‌های نوین پرورش و استعدادیابی بهره‌مند شوند تا آینده‌ای درخشان برای آنها رقم بخورد و در آینده حتی در مدیریت کشور، نقش‌آفرین باشند.

عظیم شمخانی، سرپرست فرمانداری اهواز هم در ادامه اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف، کارگروه‌ها و کمیته‌های متعددی با دقت در حال فعالیت هستند و بودجه‌های مناسبی نیز به این حوزه‌ها اختصاص می‌یابد.

وی افزود: امروز، فرصتی برای انتقال اشتیاق و هیجان ما به این عزیزان و نیز اعلام همبستگی و همدلی بود و تاکید می‌کنیم که با تمام توان و ظرفیت در خدمت این حوزه هستیم.

شمخانی با تاکید بر لزوم انجام کار‌های تیمی گفت: امیدواریم با ارتباط تنگاتنگ با دستگاه‌های اجرایی، امکانات و تسهیلات لازم برای خدمت‌رسانی بهتر به کودکان فراهم شود.