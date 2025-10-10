مسابقات زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا
هفتمین دوره مسابقات زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ پس از سه روز رقابت در آذربایجان غربی، با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵، با معرفی برترینها در سالن الغدیر ارومیه به کار خود پایان داد.
این رقابتها طی روزهای ۱۶ تا ۱۸ مهرماه با حضور ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور آسیایی برگزار شد.
