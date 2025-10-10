معاون مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی بهزیستی خوزستان از اهدای ۹ سری جهیزیه به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.

جهیزیه، هدیه‌ای به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی مسجدسلیمان

جهیزیه، هدیه‌ای به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رستم کردزنگنه گفت: در راستای توانمندسازی و خانواده محوری جامعه هدف بهزیستی که از اهداف و رسالت‌های این نهاد حمایتی است، با مشارکت خیرین و نیکوکاران، ۹ سری جهیزیه تهیه به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان اهدا شد.

وی ارزش جهیزیه‌هایی اهدایی را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برای رفع موانع ازدواج جوانان و نیاز‌های خانواده‌های زیر پوشش بهزیستی، نیازمند یاری و مشارکت خیرین و نیکوکاران هستیم.