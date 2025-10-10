خروش مردم یاسوج بعد از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی بشارت نصر

نمازگزاران خداجوی یاسوجی امروز به خیابان آمدند و حمایت خود را از مردم مظلوم غزه به نمایش گذاشتند.