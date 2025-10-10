با حضور فرماندار کوهدشت و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان مشکلات ۱۱ روستای رودبار کوهنانی بررسی شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان، فرماندار کوهدشت و جمعی از مسئولان شهرستان کوهدشت با حضور در منطقه رودبار کوهنانی از نزدیک با مشکلات ساکنان ۱۱ روستای این منطقه آشنا شدند.

مراد ناصری در این بازدید در خصوص بهسازی و آسفالت جاده، رفع مشکل تأمین سوخت ماشین آلات کشاورزی و مشکلات کشاورزان قول مساعد داد.