بررسی مشکلات ساکنان روستاهای رودبار کوهنانی با حضور مسئولان
با حضور فرماندار کوهدشت و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان مشکلات ۱۱ روستای رودبار کوهنانی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان،
فرماندار کوهدشت و جمعی از مسئولان شهرستان کوهدشت با حضور در منطقه رودبار کوهنانی از نزدیک با مشکلات ساکنان ۱۱ روستای این منطقه آشنا شدند.
مراد ناصری در این بازدید در خصوص بهسازی و آسفالت جاده، رفع مشکل تأمین سوخت ماشین آلات کشاورزی و مشکلات کشاورزان قول مساعد داد.
گفتنی است قرار داشتن ۱۱ روستای رودبار کوهنانی در حوزه آبگیر سد سیمره و شرایط مناسب آب و هوایی برای کشت محصولات کشاورزی از جمله ظرفیتهای بی نظیر این منطقه است که در صورت توجه مسئولان میتواند نقش مهمی در چرخه تولیدات استان داشته باشد.