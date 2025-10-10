به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، دوازدهمین دوره لیگ شنای استان آذربایجان شرقی به میزبانی شهرستان میانه به مدت دو روز از تاریخ ۱۷ لغایت ۱۸ مهر ماه در بخش پسران در رده‌های سنی بالای ۱۵ سال و رده سنی ۱۴ و ۱۳ سال با حضور ۱۱ تیم و در مجموع ۱۴۱ ورزشکار در استخر کارگران میانه برگزار شد.

در پایان این رقابت ها در رده ۱۵ سال و بالاتر تیم ماکسیمُم الف تبریز و در رده ۱۳ و ۱۴ سال تیم هیات ورزش‌های آبی استان زنجان مقام اول را کسب کردند.

مسابقات برگشت آذرماه امسال در تبریز برگزار خواهد شد.

همچنین مرحله اول مسابقات شنای بانوان نیز دو هفته دیگر در روز‌های ۲۷ و ۲۸ مهر در تبریز برگزار خواهد شد.