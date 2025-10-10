اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر سه‌ روزه خود به استان آذربایجان شرقی وارد منطقه آزاد ارس شدند.

حضور اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در ارس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در بدو ورود با حضور در بزرگترین گلخانه هیدروپونیک خاورمیانه در منطقه آزاد ارس از ظرفیت‌های گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی این منطقه بازدید کردند.

در این بازدید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و فناورانه منطقه آزاد ارس معرفی شد و بر اهمیت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه بستر‌های نوآوری در ارس تاکید شد.

همچنین امروز نشست تخصصی با حضور مدیر عامل منطقه آزاد ارس و روسای دانشگاه‌ها و فعالان حوزه فناوری و آموزش برگزار شد.