بهمن محمدی مقدم افزود: از نظر نوسانات دمایی و مطابق با هشدار سطح زرد صادر شده انتظار داریم که دما‌های شبانه روندی کاهشی را داشته باشند.

وی افزود: به سبب این شرایط آماده کردن تأسیسات گرمایشی برای سالن‌های پرورشی مدیریت در مصرف نهاد‌های انرژی تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی باغات و مزارع و همچنین مراقبت از کندو‌های زنبور عسل توصیه می‌شود.