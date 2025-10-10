جو آرام و پایدار در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان با پیش بینی جو آرام و پایدار برای آسمان لرستان گفت: در این مدت نیز دماهای شبانه روند کاهشی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی جوی آرام و پایدار همراه با آسمان صاف و آفتابی گاهی با افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظهای برای آسمان لرستان پیش بینی شده است.
بهمن محمدی مقدم افزود: از نظر نوسانات دمایی و مطابق با هشدار سطح زرد صادر شده انتظار داریم که دماهای شبانه روندی کاهشی را داشته باشند.
وی افزود: به سبب این شرایط آماده کردن تأسیسات گرمایشی برای سالنهای پرورشی مدیریت در مصرف نهادهای انرژی تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی باغات و مزارع و همچنین مراقبت از کندوهای زنبور عسل توصیه میشود.