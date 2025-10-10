علیرضا نصیری در وزن ۱۱۰ کیلوگرم توانست با مهار وزنه ۲۳۱ کیلوگرم در حرکت دوضرب موفق به کسب مدال نقره مجموع و دو ضرب جهان شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دسته ۱۱۰ کیلوگرم رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ علیرضا نصیری و ابوالفضل زارع روی تخته رفتند.

نصیری در گروه A در یک ضرب رکورد ۱۸۴ کیلوگرم، دو ضرب ۲۳۱ کیلوگرم و ۴۱۵ مجموع را به ثبت رساند و به ترتیب در رده هفتم و دوم جای گرفت.

نصیری با ثبت رکورد ۲۳۱ کیلوگرم در دوضرب رکورد جوانان جهان را شکست و با پشت سر گذاشتن نورالدینوف نامدار نایب قهرمان دنیا شد.

اکبر ژورائف ازبکستانی هر سه طلای دسته ۱۱۰ کیلوگرم را از آن خود کرد.

در مسابقات گروه B این دسته ابوالفضل زارع نماینده ایران بود که با مهار وزنه ۱۷۶ در یکضرب و ۲۱۰ کیلوگرم در دوضرب و ثبت مهار مجموع ۳۸۶ کیلوگرم به کار خود پایان داد.