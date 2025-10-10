پخش زنده
تیم ملی کشتی پهلوانی ایران با کسب ۴ مدال طلا و یک نقره قهرمان آسیا شد و مصطفی نجفی نیز با قهرمانی در وزن ۹۰+ کیلوگرم به عنوانی پهلوانی این رقابتها رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا در سالن الغدیر ارومیه با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید.
در این رقابتها ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کرهجنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان حضور داشتند.
در رقابتهای کشتی پهلوانی هر ۵ نماینده ایران راهی فینال شدند.
در فینال به اضافه ۹۰ کیلوگرم مصطفی نجفی برابر حریف عراقی با ضربه فنی به برتری رسید و عنوان پهلوانی آسبا را از آن خود کرد.
همچنین نماینده هند در وزن ۷۰ کیلوگرم با شکست رحمان رحیمپور به مدال طلا رسید.
نتایج انفرادی پیکارهای کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: مهدی ویسی (ایران) برنده با ضربه فنی- سارینا (هند)
۷۰ کیلوگرم: رحمان رحیمپور (ایران) - ایاش (هند) برنده با ضربه فنی
۸۰ کیلوگرم: عبدالله شیخاعظمی (ایران) برنده با ضربه فنی- عدالت مرادبایف (قرقیزستان)
۹۰ کیلوگرم: علیرضا صحرایی (ایران) برنده با ضربه فنی - اوکوربایف (قرقیزستان)
به اضافه ۹۰ کیلوگرم: مصطفی نجفی (ایران) برنده با ضربه فنی - منتظر احمد سلمان (عراق)