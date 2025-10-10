متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند، ژنراتور هواپیمایی بسازند که با فناوری بومی، توان تأمین برق پرواز را دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند ژنراتور هواپیمایی بسازند که با فناوری بومی، توان تأمین برق پرواز را دارد.

با این محصول ایران در جمع ده کشور سازنده ژنراتور‌های هواپیما در جهان قرار گرفت؛ محصولی راهبردی در صنعت هوانوردی که برق سیستم‌های داخلی و آماده‌سازی موتور هواپیما را تأمین می‌کند، گامی فناورانه از جنس دانش‌بنیان در مسیر ایرانِ قوی برداشته شد.