استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه حقوق و مزایای پرستاران و نیرو‌های شرکتی پاسخگوی حجم بالای کار و مسئولیت آنان نیست گفت:مراکز بیمارستانی استان نیازمند نوسازی و بروزرسانی فناورانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه جمع بندی سفر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:از اینکه اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور میدانی در شهرستان‌ها از نزدیک وضعیت مراکز درمانی را بررسی کردند و تصمیمات کاربردی گرفتند صمیمانه قدردانی می‌کنم. این رویه ارزشمند و قابل تقدیر است و ما نیز در حد توان استانی از نتایج این سفر پشتیبانی خواهیم کرد.

سرمست با اشاره به جمع‌بندی انجام‌شده در شهرستان شبستر افزود: خوشبختانه تصمیمات اتخاذشده برای این شهرستان از جمله انتخاب دو مرکز درمانی در صوفیان و تسوج، ایجاد سه مرکز ۱۶ ساعته در سیس، کوزه‌کنان و شبستر، تجهیز بیمارستان فاطمیه به دستگاه MRI و تخصیص دو دستگاه آمبولانس ویژه برای کوزه‌کنان و امند از جمله مصوبات ارزشمندی است که ان‌شاءالله با پیگیری کمیسیون و حمایت وزارت بهداشت عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت منطقه امند به‌ دلیل موقعیت گردشگری و جمعیت شناور آن تصریح کرد: در ایام تعطیل جمعیت این منطقه چند برابر می‌شود و همین امر ضرورت استقرار اورژانس و آمبولانس را دوچندان می‌کند.

سرمست گفت: خوشبختانه زیرساخت لازم برای تردد خودرو‌های پلاک ارس در استان فراهم شده و امکان همکاری با منطقه آزاد ارس جهت تامین آمبولانس نیز وجود دارد. ما از این موضوع حمایت کامل خواهیم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تقدیر از همراهی مسئولان وزارت بهداشت در این بازدید‌ها اظهار داشت: حضور آقای دکتر رضوی و آقای دکتر میعادفر و سایر مدیران وزارت بهداشت در این سفر نشانه اهتمام ویژه دولت به حوزه سلامت است و جای امیدواری دارد که تصمیمات اتخاذشده در شهرستان‌ها به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و علمی آذربایجان شرقی در حوزه آموزش و سلامت گفت: استان ما با داشتن دانشگاه‌هایی چون علوم پزشکی تبریز یکی از باسابقه‌ترین مراکز علمی کشور در حوزه پزشکی است این پیشینه به ربع رشیدی باز می‌گردد که ۷۵۰ سال قدمت دارد و یکی از دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم در تاریخ جهان اسلام محسوب می‌شود. با این حال شاخص‌های کنونی سلامت در استان با این سابقه درخشان همخوانی ندارد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: آذربایجان شرقی با جمعیتی بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نه تنها مسئولیت درمان مردم استان، بلکه ارائه خدمات به کل منطقه شمال‌غرب کشور را بر عهده دارد. بیماران بسیاری از استان‌های اردبیل، زنجان، کردستان و حتی کشور‌های همسایه مانند عراق برای درمان به تبریز مراجعه می‌کنند. اما سرانه تخت بیمارستانی ما از میانگین کشوری پایین‌تر است و این وضعیت نیاز به حمایت ویژه دارد.

سرمست با اشاره به وضعیت مراکز درمانی استان افزود: به جز یک بیمارستان دولتی که پس از انقلاب ساخته شده، سایر بیمارستان‌های تبریز یا خیرساز هستند یا بیش از ۴۰ سال از عمر آنها می‌گذرد. طبیعی است که با چنین قدمتی بخش بزرگی از این مراکز نیازمند بازسازی و نوسازی اساسی هستند.

وی گفت: در کنار نوسازی فیزیکی باید بروز کردن فناوری‌های درمانی نیز در اولویت قرار گیرد. توسعه سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، تجهیزات دیالیز و سامانه‌های مدیریت هوشمند بیمارستانی مبتنی بر هوش مصنوعی از ضرورت‌های امروز نظام سلامت است. اجرای طرح سلامت الکترونیک در استان می‌تواند به کاهش مراجعات غیرضروری و تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات درمانی منجر شود.

سرمست گفت:آذربایجان شرقی از لحاظ ظرفیت خیرین حوزه سلامت نیز پیشگام است. همان‌گونه که در دهه‌های گذشته با همت دکتر پزشکیان، طرح ایجاد بیش از ۶۰۰ خانه بهداشت در استان به ثمر نشست، امروز نیز خیرین ما در خط مقدم توسعه مراکز درمانی قرار دارند. با این حال انتظار می‌رود دولت و مجلس نیز سهم حمایتی خود را در تکمیل پروژه‌های خیرساز افزایش دهند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دو پروژه بزرگ خیرساز استان اظهار کرد: بیمارستان جامع سرطان و بیمارستان کودکان مردانی آذر از مدرن‌ترین و مجهزترین مراکز درمانی در شمال‌غرب کشور خواهند بود و خیرین نیز انتظار دارند که دولت و نمایندگان مجلس با حمایت مالی و تسهیل امور اجرایی در کنار آنان باشند.

سرمست با تاکید بر ظرفیت‌های علمی و صنعتی استان در حوزه داروسازی گفت: وجود صنایع بزرگ دارویی نظیر شرکت‌های شهید قاضی، زهراوی، دانا و دیگر تولیدکنندگان دارویی فرصتی ارزشمند برای ایجاد اکوسیستم نوآوری سلامت در تبریز است. پیشنهاد ما تشکیل شهرک سلامت تبریز به‌عنوان محور هم‌افزایی میان صنعت، دانشگاه و خدمات درمانی است تا بتوانیم ضمن ارتقای بهره‌وری جایگاه استان را در حوزه فناوری‌های نوین پزشکی تقویت کنیم.

وی افزود:در شرایط کنونی نیاز به تقویت تاب‌آوری نظام سلامت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با حمایت کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت، امیدواریم بتوانیم تجهیزات، تخت‌های بیمارستانی و نیروی انسانی استان را ارتقا دهیم.

سرمست به مسئله کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در استان، کمبود پزشک متخصص، پرستار و نیرو‌های خدماتی است. همچنین حقوق و مزایای پرستاران و نیرو‌های شرکتی پاسخگوی حجم بالای کار و مسئولیت آنان نیست. لازم است در نظام قانون‌گذاری کشور اصلاحات و بازنگری‌هایی در این زمینه انجام گیرد تا بتوانیم از این قشر فداکار به‌درستی حمایت کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: ما در استان آماده‌ایم تمام ظرفیت‌های خود را در مسیر ارتقای نظام سلامت به کار گیریم، اما تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی میان دولت، مجلس، خیرین و دانشگاه‌هاست تا مردم عزیز استان از خدمات شایسته‌تر و درخور شان خود بهره‌مند شوند.

وی با قدردانی از رویکرد میدانی این کمیسیون در بررسی مسائل شهرستان‌ها بر اجرای دقیق مصوبات و پشتیبانی کامل استان از تصمیمات این سفر تاکید کرد.