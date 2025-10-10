به مناسبت هفدهم مهرماه، روز جهانی پست، رژه خودرویی و موتوری اداره کل پست استان خوزستان در اهواز اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، هفدهم مهرماه، به عنوان روز جهانی پست نامگذاری شده است، به همین مناسبت رژه خودرویی و موتوری اداره کل پست استان در اهواز اجرا شد.

مهران حموله، مدیر کل پست خوزستان با گرامیداشت روز جهانی پست، با اشاره به رشد چشمگیر مرسولات پستی و مرسولات تجارت الکترونیک گفت: پست با بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند روز دنیا توانسته است با افزایش ظرفیت‌های زیرساختی و عملیاتی، به نیاز مشتریان پاسخ دهد.

وی پیشرفت طرح جی نف و زیر پوشش قرار دادن تمام نقاط شهری و روستایی استان را از پروژه‌های اولویت‌دار و مهم پست خوزستان عنوان کرد و ادامه داد: نقش آن در توسعه اقتصاد دیجیتال بسیار مهم است.