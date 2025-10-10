پخش زنده
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از دیدار دوستانه مقابل روسیه، عملکرد شاگردانش را رضایتبخش توصیف کرد و این بازی را محک فنی ارزشمندی برای آمادهسازی تیم ملی پیش از جام جهانی دانست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعهنویی پس از دیدار با روسیه در نشست خبری، اظهار داشت: این برد را به تیم روسیه و تماشاگران خوبش تبریک میگویم. بازی تاکتیکی و جذابی بود که همه از آن لذت بردند. هم ما میتوانستیم برنده شویم و هم حریف، اما روسیه از موقعیتهایش بهتر استفاده کرد. به بازیکنانم خسته نباشید میگویم که بهویژه در نیمه دوم، زیر فشار ۴۵ هزار تماشاگر، نمایش قابل قبولی داشتند.
سرمربی تیم ملی افزود: در نیمه دوم برنامهها و تدابیر تاکتیکیمان را بهتر اجرا کردیم و به گل رسیدیم. حتی میتوانستیم به گل دوم هم برسیم، اما برخلاف روند بازی گل خوردیم. پس از آن با تغییرات انجامشده امکان تساوی داشتیم، ولی در نهایت نتیجه را واگذار کردیم. با این حال از عملکرد تیمم رضایت دارم.
وی با اشاره به تفاوت شرایط تیمها اظهار داشت: لیگ روسیه هفته یازدهم خود را پشت سر گذاشته، اما لیگ ما در هفته ششم است. طبیعی است که بازیکنان آنها هماهنگتر باشند. با توجه به مصدومان و غایبان تیم و استفاده از یک بازیکن ۱۹ ساله، عملکرد فنی تیم را مثبت ارزیابی میکنم.
قلعهنویی در پاسخ به این سؤال که آیا دیدار با روسیه محک خوبی برای تیم ملی پیش از جام جهانی بود، گفت: قطعاً همینطور است. چنین بازیهایی که در آن تیم تحت فشار قرار میگیرد، به ما کمک میکند نقاط ضعف خود را شناسایی کنیم. روسیه در ۲۰ بازی اخیرش عملکرد بسیار خوبی داشته و دیدار امشب پایاپای بود. این مسابقه برای ما بسیار مفید بود تا برای جام جهانی آمادهتر شویم.
سرمربی تیم ملی درباره احتمال میزبانی از روسیه نیز گفت: میان فوتبال دو کشور روابط خوبی وجود دارد. حدود دو سال و نیم پیش میزبان روسیه بودیم و اگر شرایط مهیا شود، باز هم از این تیم دعوت خواهیم کرد، چون روسیه حریف بزرگی است و دیدار با آن میتواند در مسیر آمادهسازی ما بسیار مؤثر باشد.
قلعهنویی در پایان از میزبانی مناسب روسها و همچنین حضور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه برای حمایت از تیم ملی قدردانی کرد.