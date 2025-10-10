معراج شهدای اهواز همه روزه از ساعت ۷ تا ۲۱ به محل قرارگاه کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح پذیرای عموم مردم برای زیارت شهدای والامقام است.

به گفته سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیرو‌های مسلح؛ پیکر مطهر ۴۶ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس روز یکشنبه ۱۳ مهرماه امسال، از مرز شلمچه وارد خاک کشور شد.

این شهدا که در عملیات‌های والفجر مقدماتی، محرم، والفجر ۱، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسیده اند، در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزایر مجنون،‌ ام الرصاص و‌ام الباوی و شلمچه تفحص شده‌اند.