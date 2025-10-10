پخش زنده
با ٢ نشان طلای اسحاق نیا، پرونده پاراوزنه برداران ایران در بخش جوانان مسابقات قهرمانی جهان با ٩ مدال بسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مدال آوران ایران در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان که در مصر برگزار شد، به این شرح هستند:
عطیه سادات حسینی در وزن ۶۱ کیلوگرم صاحب ۲ مدال طلا شد
مانی سعیدی در وزن ۸۸ کیلوگرم صاحب یک مدال طلا شد
رضا عنایت الهی در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب ٢ مدال طلا شد
حسن محمد حسینپور در وزن ۸۰ کیلوگرم صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شد
امیرعلی اسحاق نیا در وزن مثبت ١٠٧ کیلوگرم صاحب ٢ مدال طلا شد
