

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مدال آوران ایران در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان که در مصر برگزار شد، به این شرح هستند:

عطیه سادات حسینی در وزن ۶۱ کیلوگرم صاحب ۲ مدال طلا شد

مانی سعیدی در وزن ۸۸ کیلوگرم صاحب یک مدال طلا شد

رضا عنایت الهی در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب ٢ مدال طلا شد

حسن محمد حسین‌پور در وزن ۸۰ کیلوگرم صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شد

امیرعلی اسحاق نیا در وزن مثبت ١٠٧ کیلوگرم صاحب ٢ مدال طلا شد

.