پخش زنده
امروز: -
مریم طاهری شمیرانی، بانوی تکواندوکار کیش در رقابتهای بینالمللی کاپ کوکیوان، نشان برنز بین المللی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات بینالمللی کاپ کوکیوان به میزبانی استان اصفهان برگزار شد و مریم طاهری شمیرانی، تکواندوکار کیش، در بخش سونال قدرتی موفق به کسب نشان برنز بینالمللی شد.
این رقابتها با حضور جمعی از برترین تکواندوکاران داخلی و خارجی برگزار شد.
کسب نشان برنز توسط مریم طاهری شمیرانی، حاصل تلاش، پشتکار و آمادگی فنی این بانوی ورزشکار بوده و افتخاری ارزشمند برای جامعه ورزش کیش بهشمار میرود.