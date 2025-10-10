به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نشست هم اندیشی رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با سرمایه گذاران طرح‌های در حال ساخت گردشگری افزود: طرح هایی که بیش از ۱۸ سال بلاتکلیف مانده‌اند باید وارد مرحله ساخت شوند یا تصمیم نهایی درباره آن‌ها گرفته شود.

او گفت: دفتر ما برای پیگیری امور سرمایه‌گذاران باز خواهد بود و طرح هایی که تا ۲۰ آبان مشکل‌شان حل نشود، در سطح معاونت‌ها و دفتر مرکزی پیگیری می‌شود.

محمد کبیری با اشاره به سیاست‌های مالی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: منابع حاصل از پذیره‌ها در توسعه زیرساخت‌هایی مانند فرودگاه، مدارس و بیمارستان‌ها هزینه می‌شود.

او گفت: حفظ منطق مالی به معنای تحمیل هزینه نیست و انتظار داریم سرمایه‌گذاران نیز در توسعه زیرساخت‌ها همراهی کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: تحولاتی که در دوره جدید وزارت گردشگری رخ داده، یک رنسانس در اقتصاد گردشگری است.

محمد کبیری، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری اصولی و ریل‌گذاری درست، مسیر جذب سرمایه‌گذاری را هموار کرده و انگیزه فعالان اقتصادی را افزایش داده است.

او با اشاره به تسهیل واردات تجهیزات گردشگری و اصلاح فرآیندهای اداری گفت: در گذشته بسیاری از طرح‌ها در حد شعار باقی می‌ماند، اما امروز آثار آن در طرح های گردشگری دیده می‌شود و در کیش هم کاهش مراحل اداری و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاران را در دستور کار قرار گرفته است.

کبیری تأکید کرد: مناطق آزاد خط اعتباری مستقل ندارند، اما وزارت گردشگری با دریافت این اعتبارات زمینه حمایت واقعی از طرح ها را فراهم کرده است.