آیین پایانی بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در خانه اتحادیه تهران با حضور اهالی هنر و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

برگزاری آیین پایانی بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم از مرشد نقی صباغ، محمدحسین صمصام، جمال قاسمی، حسین کیانی، ابراهیم ارغمی، صفرعلی محمدزاده، جواد خسروی‌نیا، امیر پارسی از جمله هنرمندان پیشکسوت هنر‌های نمایشی و سنتی نیز تجلیل شد.

داود فتحعلی بیگی که از او به عنوان بنیانگذار این جشنواره نام برده شد، در سخنانی کوتاه گفت: خوشحالم راهی را آمدیم که تجربه پیشینیان در آیین‌های نمایشی و سنتی را به جوانان منتقل کنیم.

او با اشاره به شروع فعالیت در این حوزه از سال ۶۸ افزود: این هنر در دانشگاه و در کارگاه‌های تجربی منتقل شد و در کشوری مانند هند، در این حوزه و رشته مدرسه و دانشگاه دارند، اما ما از این حیث خیلی عقب هستیم و به متولیان امر هم این مساله گفته شد، اما متاسفانه گوش شنوایی نداریم.

فتحعلی بیگی خاطر نشان کرد: ما یک مرکز برای نمایش‌های آیینی و سنتی نیاز داریم و این عمارت بهترین مکان برای استقرار این مرکز است از سازمان زیباسازی شهرداری خواستاریم در این زمینه همکاری کند.

در آیین پایانی بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی جمعی از مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان، بازیگران و کارگردانان سینما و تلویزیون حضور داشتند.

گفتنی است؛ همزمان آخرین شب اجرا‌های بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی با حضور هنرمندانی از شهر‌های شمالی، جنوبی و مرکزی و با استقبال و همراهی توسط مخاطبان روبه‌رو شد.

شبیه‌خوانان اصفهانی با معین‌البکایی موذن‌زاده، پیشکسوت این عرصه به دل تاریخ ساسانی سفر کردند و شبیه خسروانوشیروان را به نمایش گذاشتند و از این پادشاه دادگر و عادل ایران‌زمین گفتند.

سایه‌بازی؛ جادوی دست‌ها به کارگردانی حسین طاهری‌زاده و شاهنامه‌خوانی با اجرای جواد خسروی‌نیا از دیگر اجرا‌هایی بود که با هنرنمایی هنرمندان فرهنگ‌دوست و هنرپرور اصفهانی میزبان نگاه مخاطبان شد.

پرده‌خوانی با روایتی از حضرت ابوالفضل (ع) توسط نقی صباغ از استان همدان و همچنین نقل خفتان ببر بیان با اجرای حسین طاهری از تهران در حوض‌خانه عمارت اتحادیه حاضران را با خود همراه کرد، اما مجلس نقل موسیقایی شاه بهرام نیز با اجرای حسین ولی‌نژاد، هنرمند شیروانی روی استیج اصلی عمارت میزبان شیفتگان تاریخ افتخارآمیز این مرزوبوم شد.

تخت حوضی بازار پارچه‌فروشان با کارگردانی اصغر لشکری از مشهد؛ خنده را بر لب تماشاگران آورد و چمدان عروسک با قصه شاماران آن‌هه را به هزارتوی افسانه و افسون رهنمون کرد.