دوره های ترویجی و مهارتی" آشنایی با بیماری تب برفکی و راههای پیشگیری" از آن و" واکسیناسیون دام" در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی فلارد گفت: در این دوره ها تعدادی از دامداران راه های پیشگیری و مبارزه با این بیماری خطرناک و مشترک بین انسان و دام را فراگرفتند.
خورشیدی مدرس این دوره افزود: تب برفکی یکی از بیماریهای ویروسی و بسیار واگیردار است که از طریق ویروسی به نام آفتوویروس (aphthovirus) منتقل میشود. عامل بیماری ابتدا با ایجاد تب شدید در حیوانات آغاز میشود و در ادامه، باعث تشکیل تاولهایی در دهان و پاهای حیوان میشود.
وی افزود: تب برفکی، بهعنوان یک تهدید جدی برای صنعت دامپروری در بسیاری از کشورها شناخته میشود و برای مقابله با شیوع آن، اقدامات سختگیرانهای مانند قرنطینه و ضدعفونی محل نگهداری دام و ابزار دامداری انجام میشود.