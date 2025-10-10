دومین جلسه هم‌اندیشی مسائل و چالش‌های حوزه هتلداری با حضور معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از مدیران و فعالان کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، با تأکید بر جایگاه مهم صنعت هتلداری در فرآیند توسعه گردشگری کیش، گفت: برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با فعالان بخش های اقامتی، فرصت شناسایی دقیق موانع برای تصمیم مؤثر در مسیر ارتقای خدمات گردشگری را فراهم می کند.

علی حسنلو با اشاره به اینکه هتلداران در شکل‌گیری تجربه سفر گردشگران نقش محوری دارند، گفت: آمادگی کامل زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری پیش از آغاز فصل پرگردشگر کیش ضروری است.

او افزود: توان و ظرفیت سازمان منطقه آزاد کیش برای رفع موانع و تسهیل امور به کار گرفته شده تا خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران نیمه دوم سال ارائه شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، با قدردانی از همراهی فعالان بخش های گردشگری، تصریح کرد: همکاری و هماهنگی مجموعه هتلداری در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جشنواره تابستانی، به ارائه خدمات مطلوب و نتایج بسیار رضایت‌بخش منجر شد.

علی حسنلو گفت: تجربه موفق فصل تابستان نشان دهنده استفاده از تعامل سازنده و هم‌افزایی، برای دستیابی به نتیجه مطلوب و با کیفیت در خدمات گردشگری فصل پیش‌رو است.

مدیران هتل‌ها و اقامتگاه‌های کیش هم در این نشست با بیان برخی چالش‌های حوزه زیرساخت، کمبود نیروی انسانی متخصص و افزایش هزینه‌ها، خواستار تدابیر حمایتی و تسریع در رفع موانع پیش از آغاز موج جدید سفر گردشگران کیش شدند.