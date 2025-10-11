محمدمهدی احمدی در حاشیه اختتامیه بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به حاشیه‌های یک اختتامیه تئاتر که به عنوان مراسمی در ایران در حال دست به دست شدن است گفت: جشنواره یا همان فستیوال مهر، بدون گرفتن مجوز‌های لازم از سوی نهاد‌های مشخص مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کار خود پرداخت.

وی افزود: این برنامه متعلق به بخش خصوصی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری آن دخالت نداشته است.

احمدی با توجه به انتقاد‌ها در فضای مجازی و خبر منتشر شده مبنی بر انجام این رویداد در پایتخت گفت: این جشنواره در کشور امارات متحده عربی و شهر دبی برگزار شده است و ربطی به تهران ندارد.