

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین و آخرین روز مسابقات دستجات آزاد اسکیت رولبال که به میزبانی بیرجند برگزار شد، تیم اردکان یزد مقابل شهرداری فردوس خراسان جنوبی در فینال با نتیجه نزدیک هشت بر هفت به پیروزی رسید و مقام قهرمانی را به دست آورد. شهرداری فردوس خراسان جنوبی دوم شد و تیم شهید مرادی فلاورجان اصفهان نیز در رده سوم قرار گرفت.

این دوره مسابقات با حضور هشت تیم اردکان یزد، ویوا تبریز، راگا تهران هرمان تهران، هیات مازندران، مهرآذین خوزستان، شهید مرادی فلاورجان اصفهان و شهرداری فردوس خراسان جنوبی در بیرجند خراسان جنوبی برگزار شد.