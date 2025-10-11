پخش زنده
امیرعلی اسحاق نیا ملی پوش جوان کشورمان در دسته مثبت ۱۰۷ کیلوگرم مسابقات پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان ۲ نشان طلا برای کشورمان به ارمغان آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از یازدهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان پاراوزنهبرداری در بخش جوانان، امیر علی اسحاق نیا آخرین نماینده ایران بود که در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان وزنه زد.
اسحاق نیا در وزن مثبت ۱۰۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرم شد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۷۱ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرم بازماند، اما در نهایت موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلای جهان شد.
اسحاق نیا همچنین با ثبت رکورد ۳۳۶ کیلوگرم مدال طلای مجموع را از آن خود کرد.
با ٢ طلای اسحاق نیا، پرونده پاراوزنه برداران ایران در بخش جوانان مسابقات قهرمانی جهان با ٩ مدال بسته شد.