

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم ملی بعد از موفقیت علیرضا نصیری در کسب مدال و شکستن رکورد جوانان دنیا در رقابت‌های جهانی اظهار داشت: افتخارآفرینی وزنه‌برداران را خدمت مردم عزیز ایران تبریک عرض می‌کنم. نصیری توانست با کسب نقره دنیا و جابه جایی رکورد جهان دل مردم را شاد کند.

وی ادامه داد: علیرضا در این گروه تنها ورزشکار رده جوانان و این دومین تجربه جهانی او بود. در حین مسابقه هرچقدر جلوتر رفتیم شرایطش بهتر شد. دو حرکت اول نتوانست خودش را پیدا کند، اما با صحبت‌هایی که با او انجام دادیم توانست خودش را جمع و جور کند. او از نظر بدنی یکی از آماده‌ترین‌های رقابت‌هاست، اما به خاطر شرایط سنی کمی به مشکل خورد، اما توانست برگردد.

سرمربی تیم ملی درباره عملکرد ابوالفضل زارع نیز گفت: او یک سال از نصیری کوچکتر است و برای پیشرفت خیلی جادارد. ورزشکار توانمند و شجاعی است که من خودم هم وزنه زدن او را دوست دارم. از سال آینده مطمئن هستم شانس مدال جهانی خواهد بود و به این موضوع شک ندارم.

سلیمی درباره وضعیت داوودی و شریفی ۲ وزنه‌بردار فوق‌سنگین ایران در روز پایانی رقابت‌ها خاطرنشان کرد: به امید خدا شانس قهرمانی تیمی را داریم. علی بسیار آماده است، اما آیت متأسفانه قبل از اعزام از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شد. روند درمانی او را پیش بردیم و اینجا شرایطش نسبت به ایران بهتر شده است. قبل از مسابقه توسط دکتر شیروانی معاینه می‌شود و اگر تشخیص بدهند که مسابقه ضرری به بدنش نمی‌زند به روی تخته می‌رود. همانطور که گفتم علی داوودی شرایط ذهنی و روانی خوبی دارد و به مدالش امیدواریم.